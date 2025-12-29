Der französische Spezialist für das enzymatische Recycling von Plastik hat dem Kapitalmarkt vor dem Weihnachtsfest ein Update zum Zeitplan für den Bau der geplanten Anlage im heimischen Longlaville an die Hand gegeben. Es kommt erneut zu Verzögerungen - die Börse reagiert dennoch verhalten optimistisch.Carbios will das Bauprojekt in Longlaville fortsetzen und hat den Zeitplan um drei Monate verschoben. Um überhaupt das Vorhaben fortzusetzen, haben die Franzosen wichtige Weichen gestellt: Knapp 50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
