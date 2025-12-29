Hamburg (ots) -Feuer auf hoher See, Schiffbruch, Vermisste: Die Dokuserie "Die Seenotretter" von NDR und Radio Bremen begleitet Männer und Frauen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) bei ihren Einsätzen auf Nord- und Ostsee. Die Kamera ist dabei hautnah am Geschehen und an den Emotionen von Rettern und Geretteten.Sendehinweis: Ab sofort in der ARD Mediathek und am 04.01.2026, um 20:15 Uhr, sowie am 09.01., 16.01. und 23.01.2026, um 21.15 Uhr im NDR Fernsehen.Crews aus Cuxhaven, Travemünde, Norderney und Schilksee im Einsatz auf Nord- und OstseeDie zweite Staffel begleitet unter anderem folgende Einsätze der Retterinnen und Retter an Nord-deutschlands Küsten:Dicke schwarze Rauchschwaden ziehen auf der Ostsee Richtung Travemünde. Die Crew des Seenotrettungskreuzers FELIX SAND der DGzRS-Station Grömitz versuchen die Flammen rechtzeitig in den Griff zu bekommen.Am Strand von Schilksee wird ein Mensch vermisst, jede Minute zählt. Mit bis zu 39 Knoten läuft eines der schnellsten Boote der DGzRS-Flotte, die JÜRGEN HORST, mit voller Fahrt aus. Vormann Marek Jacobsen (28) betont: "Der Zeitfaktor bei einer vermissten Person ist extrem hoch. Wir brauchen nur fünf Minuten - aber das kann schon zu lang sein."Die Crew der DGzRS-Freiwilligen-Station Travemünde wird zu einer manövrierunfähigen Jolle gerufen. Für die Seenotretter des Schiffs ERICH KOSCHUBS beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Vor Ort müssen die Seenotretter zunächst einen jungen Segler aufnehmen, der schwer seekrank ist. Beim Schleppen kentert die Jolle im Fahrwasser - im Zulauf befindet sich eine große Fähre.Vor Norderney läuft ein Motorboot auf eine Sandbank auf. Nicht nur das Gewicht des Havaristen, sondern auch die Tide erschwert die Situation. Beim Versuch, eine Schleppverbindung herzustellen, gerät auch der Seenotrettungskreuzer EUGEN selbst in Gefahr, festzukommen. Die Crew muss sich auf ihre lange Erfahrung verlassen, um sicher Hilfe zu leisten.Die Sendereihe "Die Seenotretter" ist eine gemeinsame Produktion von NDR und Radio Bremen, produziert von Kinescope Film. Gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6187244