Die Kurse steigen, die Zuversicht auch. Doch unter der Oberfläche brodelt es. Ein erfahrener Kapitalmarktstratege warnt vor Selbstberuhigung, KI-Übertreibung und einem schwierigen Börsenjahr 2026."Je euphorischer die Stimmung, desto gefährlicher wird es", sagt Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, im Gespräch mit wallstreetONLINE TV. Scharfe Korrekturen seien nicht ausgeschlossen. Er betont jedoch, dass Anleger weiterhin investiert bleiben sollten. Niemand wisse, wann eine Börsenparty tatsächlich endet. Besonders kritisch sieht Riße den Umgang der Märkte mit Nachrichten. Entscheidend seien nicht die Nachrichten selbst, sondern die Kursbewegungen. Die Informationen würden …Den vollständigen Artikel lesen
