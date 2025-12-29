Die Pause war nur von kurzer Dauer. MicroStrategy, der unangefochtene Wal unter den börsennotierten Unternehmen, ignoriert den Krypto-Winter und kauft weiter aggressiv zu. Die Strategie von Gründer Michael Saylor bleibt dabei so simpel wie risikoreich: Alles auf Orange.Ein Blick in das am Montagmorgen veröffentlichte SEC-Filing offenbart die Dimensionen: Für rund 108,8 Millionen Dollar wanderten in der vergangenen Woche weitere 1.229 Bitcoin in die Firmenbilanz. Der durchschnittliche Kaufpreis lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär