Sind 700 Prozent Kursplus im Depot 2030 nicht schon genug? Der illustre Analyst Dan Ives sieht eine weitere Verdopplung - da CEO Alex Karp "Schach spielt" und den Markt disruptiere.Palantir hat sich vervielfacht - ein Leser bedankte sich 2025 für "400 Prozent Plus auf dem Konto" beim AKTIONÄR Hot Stock Report. Für Wedbush-Analyst Ives bestehen weitere Chancen. So könne der Börsenwert von jetzt unter 500 Milliarden Dollar auf "eine Billion" in "zwei, drei Jahren" steigen - und Palantir bald die "neue ...
