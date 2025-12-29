DJ PTA-Adhoc: Captura Handels- und Dienstleistungs GmbH: Kupon 31.12.2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Captura Handels- und Dienstleistungs GmbH: Kupon 31.12.2025

Wien (pta000/29.12.2025/15:30 UTC+1)

CAPTURA 6% II 2022 bis 2027, ISIN: AT0000A2YA52

Verspätete Kuponauszahlung per 31.12.2025

Die Captura Handels- und Dienstleistungs GmbH teilt mit, dass die zum 31.12.2025 vorgesehene Auszahlung des Kupons der Anleihe "CAPTURA 6% II 2022 bis 2027" (ISIN: AT0000A2YA52) nicht fristgerecht erfolgen wird können.

Hintergrund der verzögerten Kuponzahlung ist der bislang noch nicht abgeschlossene Vollzug einer Transaktion, aus der die für die Kuponzahlung vorgesehenen Mittel erwartet werden. Der Abschluss der Transaktion hat sich entgegen der ursprünglichen Planung verzögert.

Der Emittent geht derzeit davon aus, dass die Auszahlung des Kupons unverzüglich nach Vollzug der Transaktion nachgeholt wird und erwartet diese im ersten Quartal 2026. Über den weiteren Verlauf wird der Markt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben umgehend informiert werden.

