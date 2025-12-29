Anzeige
Montag, 29.12.2025
Insider-Alarm bei FUTR: Scott Paterson kauft wie ein Besessener!!
29.12.2025 16:03 Uhr
PTA-Adhoc: Captura Handels- und Dienstleistungs GmbH: Kupon 31.12.2025

DJ PTA-Adhoc: Captura Handels- und Dienstleistungs GmbH: Kupon 31.12.2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Captura Handels- und Dienstleistungs GmbH: Kupon 31.12.2025

Wien (pta000/29.12.2025/15:30 UTC+1)

CAPTURA 6% II 2022 bis 2027, ISIN: AT0000A2YA52

Verspätete Kuponauszahlung per 31.12.2025

Die Captura Handels- und Dienstleistungs GmbH teilt mit, dass die zum 31.12.2025 vorgesehene Auszahlung des Kupons der Anleihe "CAPTURA 6% II 2022 bis 2027" (ISIN: AT0000A2YA52) nicht fristgerecht erfolgen wird können.

Hintergrund der verzögerten Kuponzahlung ist der bislang noch nicht abgeschlossene Vollzug einer Transaktion, aus der die für die Kuponzahlung vorgesehenen Mittel erwartet werden. Der Abschluss der Transaktion hat sich entgegen der ursprünglichen Planung verzögert.

Der Emittent geht derzeit davon aus, dass die Auszahlung des Kupons unverzüglich nach Vollzug der Transaktion nachgeholt wird und erwartet diese im ersten Quartal 2026. Über den weiteren Verlauf wird der Markt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben umgehend informiert werden.

Captura Handels- und Dienstleistungs GmbH

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Captura Handels- und Dienstleistungs GmbH 
           Pötzleinsdorferstraße 174 
           1180 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Scharitzer 
Tel.:         +43.664.5268541 
E-Mail:        ts@capturacapital.com 
ISIN(s):       AT0000A2YA52 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1767018600910 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 09:30 ET (14:30 GMT)

© 2025 Dow Jones News
