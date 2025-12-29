Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 29
[29.12.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000LZC9NM0
|7,300,494.00
|USD
|0
|58,418,967.78
|8.0021
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000DOZYQJ7
|3,183,004.00
|EUR
|0
|17,850,430.60
|5.608
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000GETKIK8
|34,336.00
|GBP
|0
|367,298.36
|10.6972
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000XIITCN5
|421,779.00
|GBP
|0
|3,399,186.39
|8.0592
