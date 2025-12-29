Gold bleibt eine beliebte Absicherung gegen Inflation und Krisen. In den vergangenen Jahren bescherte es Anlegern aber auch vergleichbare Kursgewinne wie Aktien. Doch welche Form der Goldanlage ist für Privatanleger optimal? Barren, Münzen oder doch Gold-ETFs? Wir zeigen Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen und erklären, worauf Anleger achten sollten. Gold gilt seit Jahrhunderten als Krisenwährung und Wertaufbewahrungsmittel. Gerade in Zeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE