Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 29 décembre/December 2025) - Stearman Resources Inc. has announced a name change to UraniumX Discovery Corp.

Shares will begin trading under the new name and with a new CUSIP number on December 31, 2025.

The symbol will remain the same.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on December 30, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Stearman Resources Inc. a annoncé un changement de nom pour UraniumX Discovery Corp.

Les actions commenceront à être négociées sous ce nouveau nom et avec un nouveau numéro CUSIP à compter du 31 décembre 2025.

Le symbole restera le même.

Les documents d'information sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que tous les ordres ouverts seront annulés à la fin des heures d'ouverture le 30 décembre 2025. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.

Effective Date/ Date d'entrée en vigueur : Le 31 DEC 2025 Symbol/ Symbole : STMN New CUSIP/ Nouveau CUSIP : 91702X 10 7 New ISIN/ Nouveau ISIN : CA 91702X 10 7 8 Old/Vieux CUSIP & ISIN : 85800E102/CA85800E1025

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)