Mainz (ots) -Richard Oetker, Urenkel des Firmengründers Dr. August Oetker, wird am 4. Januar 2026 75 Jahre alt. Der WEISSE RING wünscht Richard Oetker alles Gute und dankt ihm für sein großes Engagement. Als Familienunternehmer ist er nicht nur für den Erfolg der Oetker-Gruppe mitverantwortlich, sondern unterstützt seit 2002 auch die Arbeit des WEISSEN RINGS. Seit Frühjahr 2025 befindet er sich im Ruhestand, ist für den WEISSEN RING aber dennoch als Mitglied des Bundesvorstands sowie als Vorstandsvorsitzender der WEISSER RING Stiftung da. "Der WEISSE RING versucht, den Blick der Politik und der Öffentlichkeit darauf zu lenken, dass dem Opferschutz mehr Aufmerksamkeit geschenkt und mehr Geld dafür bereitgestellt wird", sagte Richard Oetker über den Verein.Vor allem an der Gründung der Stiftung im Jahr 2012 war er maßgeblich beteiligt. Diese dient dazu, die Arbeit des WEISSEN RINGS nachhaltig zu fördern und zusätzliche Projekte, etwa in der Forschung, zu ermöglichen. Die Stiftung unterstützt beispielsweise finanziell und sensibilisiert die Gesellschaft für Opferhilfe sowie Kriminalprävention. "In der Geschichte des WEISSEN RINGS bedeutet die Gründung der Stiftung einen besonderen Meilenstein", erklärte Oetker.Mit eigener Geschichte anderen Mut machenRichard Oetkers großer Einsatz für den Opferschutz in Deutschland hängt mit seiner eigenen Geschichte zusammen. Im Jahr 1976 wurde der damalige Student entführt. Der fast zwei Meter große Mann wurde in eine nur circa 1,50 Meter große Kiste gesperrt. Hände und Füße waren gefesselt und die Handschellen an Strom angeschlossen. "Es ist ganz interessant zu sehen, dass ein Körper Kräfte in sich trägt, von denen man vorher nichts weiß", sagte Richard Oetker über die Tat und sein Überleben. Er sprach von schlummernden Kräften, die in einer Notsituation freikommen.Nach 48 Stunden wurde er freigelassen, doch die Enge der Kiste und die Stromschläge verursachten schwere körperliche Schäden. Die Schmerzen konnten ihm seine Stärke und seinen Lebensmut aber nie nehmen.Bianca Biwer, Bundesgeschäftsführerin des WEISSEN RINGS, sagt über Oetker: "Er ist eine beeindruckende Persönlichkeit, die sich nicht hat brechen lassen. Er hat sich trotz allem ein selbstbestimmtes Leben zurückgeholt und macht mit dem öffentlichen Erzählen seiner Geschichte anderen Opfern Mut."Neben seiner Arbeit für die WEISSER RING Stiftung trat Oetker regelmäßig öffentlich auf, um in Vorträgen und Interviews über seine Erfahrungen zu sprechen. Ihm ist es wichtig, die Situation von Betroffenen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und für mehr Unterstützung zu werben. "Wir danken ihm herzlich für seine wertvolle Arbeit und seinen öffentlichen Einsatz, der uns in großem Maße unterstützt", sagt Bianca Biwer und wünscht Oetker alles Gute zum 75. Geburtstag.Auszeichnungen für sein EngagementRichard Oetker erhielt für sein besonderes Engagement mehrere Preise: Im Jahr 2008 wurde er mit dem Courage-Preis des Vereins Komitee Courage Bad Iburg e. V. ausgezeichnet, 2011 mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen und 2013 mit dem Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. 2022 verlieh der Bundespräsident Oetker das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.