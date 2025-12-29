CATL announced it expects a new trend of "sodium and lithium batteries shining brightly together."From ESS News hinese battery giant CATL has detailed a wider and larger-scale deployment of its sodium-ion battery range across multiple sectors, including battery storage. Chinese media reports said that CATL, at its supplier conference in Ningde, Fujian province in China, held on December 28, 2025, confirmed its 2026 plans for its sodium-ion batteries (SIBs). They include an expansion in applications to include energy storage, plus use in battery swap systems, passenger vehicles, and commercial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine