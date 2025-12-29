Straubing (ots) -
Man kann sich reflexhaft über neue Belastungen empören. Doch wer jede Form von Zuzahlung tabuisiert, die es als Praxisgebühr schon gab, nimmt in Kauf, dass die Rechnung an anderer Stelle fällig wird: über steigende Beiträge, schleichende Leistungskürzungen und längere Wartezeiten.
