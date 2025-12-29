© Foto: Julian Stratenschulte/dpaDas Jahr 2025 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die stärksten Gewinner im DAX. Das Börsenjahr 2025 ist fast vorbei und brachte im DAX klare Gewinner hervor. Während viele Standardwerte nur moderat zulegen konnten, stachen fünf Aktien mit teils dreistelligen Kursgewinnen besonders hervor und entwickelten sich deutlich besser als der Gesamtmarkt. Angeführt wird das Ranking von Rheinmetall, gefolgt von Banken- und Energiewerten. Die 5 Top-Performer im DAX Rheinmetall Rheinmetall war 2025 der stärkste Wert im DAX. Die Aktie verzeichnete im Jahresverlauf einen Kursanstieg von 150,73 Prozent. Treiber der Rally waren die anhaltend hohe Nachfrage nach …Den vollständigen Artikel lesen
