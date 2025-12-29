Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 29 décembre/December 2025) - MedBright AI Investments Inc. (MBAI) has announced a name and symbol change to GoGo AI Network Inc. (GOGO).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on January 5, 2026.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on January 2, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

MedBright AI Investments Inc. (MBAI) a annoncé un changement de nom et de symbole pour GoGo AI Network Inc. (GOGO).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 5 janvier 2026.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 2 janvier 2026. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Effective Date/ Date d'entrée en vigueur : Le 5 JAN 2026 Old Symbol/Vieux Symbole : MBAI New Symbol/Nouveau Symbole : GOGO New CUSIP/ Nouveau CUSIP : 379963 10 1 New ISIN/ Nouveau ISIN : CA 379963 10 1 3 Old/Vieux CUSIP & ISIN : 58406U101/CA58406U1012

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)