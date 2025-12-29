Die Indizes steigen, doch unter der Oberfläche brodelt es. Merck und S&P Global gelten als überkauft, Lennar rutscht ab. Welche Aktien vor einer Korrektur stehen und wo eine Erholung lauert. An der Wall Street rücken unter anderem Merck und S&P Global in den Fokus. Beide Aktien legten zuletzt kräftig zu und könnten nun vor einer Korrektur stehen. Die wichtigsten Aktienindizes beendeten die verkürzte Weihnachtswoche geschlossen im Plus. Der S&P 500 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
