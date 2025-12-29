© Foto: Swen Pförtner/dpaDas Jahr 2025 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die fünf schwächsten Aktien im DAX.Das Börsenjahr 2025 ist fast vorbei und nicht alle DAX-Werte konnten in diesem Jahr überzeugen. Während einzelne Branchen Stabilität zeigten, gerieten andere deutlich unter Druck. Besonders fünf Aktien fielen mit teils massiven Kursverlusten auf und zählen zu den schwächsten DAX-Performern des Jahres. Die 5 Verlierer im DAX Symrise Der Aromen- und Duftstoffhersteller war 2025 der größte Verlierer im DAX. Die Aktie verlor im Jahresverlauf 33,39 Prozent an Wert. Belastend wirkten vor allem steigende Rohstoffkosten, ein spürbarer Margendruck sowie eine schwächere Nachfrage aus der …Den vollständigen Artikel lesen
