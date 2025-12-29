Mainz (ots) -
Woche 1/26
Mi., 31.12.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
11.20 sportstudio live (VPS 11.25/HD/UT)
Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
5 km Heat Massenstart Männer
Übertragung aus Toblach/Italien
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Florian Zschiedrich
ca. 12.50 Uhr
Two Nights Tour
Weltcup Skispringen Frauen, 1.Durchgang
Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 13.40 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 13.45 Uhr
Two Nights Tour
Weltcup Skispringen Frauen, 2.Durchgang
Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 14.35 Uhr
Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
5 km Heat Massenstart Frauen
Übertragung aus Toblach/Italien
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Florian Zschiedrich
ca. 15.55 Uhr
Vierschanzentournee
Weltcup Skispringen Männer, Qualifikation
Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
Do., 1.1.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
13.50 sportstudio live (HD/UT)
Vierschanzentournee
Weltcup Skispringen Männer, 1. Durchgang
Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 15.00 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 15.05 Uhr
Vierschanzentournee
Weltcup Skispringen Männer, 2. Durchgang
Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 16.00 Uhr
Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
20 km Verfolgung Frauen
Übertragung aus Toblach/Italien
Kommentator: Heiko Klasen
ca. 16.05 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 1. Durchgang
Übertragung aus Oberstdorf
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Amelie Stiefvatter
ca. 17.00 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 17.05 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 2. Durchgang
Übertragung aus Oberstdorf
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Amelie Stiefvatter
ca. 17.50 Uhr
Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
20 km Verfolgung Männer
Übertragung aus Kommentator: Heiko Klasen
Kommentator: Heiko Klasen
Tour de Ski bei sportstudio.de: Langlauf, 20 km Verfolgung Männer
aus Toblach/Italien mit Kommentator Heiko Klasen ab 10.30 Uhr im Livestream
Tour de Ski bei sportstudio.de: Langlauf, 20 km Verfolgung Frauen
aus Toblach/Italien mit Kommentator Heiko Klasen ab 12.30 Uhr im Livestream
Woche 2/26
Sa., 3.1.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 9.50 Uhr beachten:
9.50 Super Happy Magic Forest (VPS 9.49/HD/Dd 5.1/UT)
Magischer Müll
Animationsserie nach den Büchern von Matty Long
Schnitt: Graham Silcock
Musik: Andy Mellon, John Greswell
Drehbuch: Nick Ostler, Mark Huckerby, Ciaran Murthag, Andrew Barnett Jones
Regie: Ruth Ducker
Großbritannien 2024
Im Streaming: 16. Dezember 2025, 10.00 Uhr bis 10. September 2027
10.00 PUR+
10.25 Notruf Hafenkante (VPS 10.15)
11.10 SOKO Wismar (HD/AD/UT)
Die Ordnung der Dinge
(Text und weitere Angaben s. Mo., 5.1.2026, 11.15 Uhr)
11.55 heute Xpress (HD/UT)
12.00 einfach Mensch (HD/UT)
Elias von Martial: Ich bin ein Künstler
Film von Heike Ebling
(Erstsendung 8.2.2025)
Deutschland 2025
12.15 sportstudio live (VPS 11.00/HD/UT)
Alpiner Ski-Weltcup
Riesenslalom Frauen, 1. Lauf
Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 12.35 Uhr
Skeleton-Weltcup
Frauen und Männer
Zusammenfassung aus Winterberg
Kommentator: Felix Tusche
ca. 12.50 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 12.55 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Riesenslalom Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus Kranjska Gora/Slowenien
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 14.05 Uhr
Rodel-Weltcup
Doppelsitzer Männer
Übertragung aus Sigulda/Lettland
Kommentator: Norbert Galeske
_________________________
Sa., 3.1.
ca. 14.25 Uhr
Vierschanzentournee
Weltcup Skispringen Männer, Qualifikation
Übertragung aus Innsbruck/Österreich
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 15.45 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 15.50 Uhr
Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
Sprint Frauen und Männer
Übertragung aus Val di Fiemme/Italien
Kommentator: Heiko Klasen
ca. 16.35 Uhr
Rodel-Weltcup
Doppelsitzer Frauen
Zusammenfassung aus Sigulda/Lettland
Kommentator: Norbert Galeske
ca. 16.50 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 16.55 Uhr
Bob-Weltcup
Monobob Frauen
Zusammenfassung aus Winterberg
Kommentator: Felix Tusche
ca. 17.10 Uhr
Bob-Weltcup
Zweierbob Männer, 2. Lauf
Übertragung aus Winterberg
Kommentator: Michael Kreutz
Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Frauen,
1. Lauf aus Kranjska Gora/Slowenien mit Julius Hilfenhaus ab
10.00 Uhr im Livestream
Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Monobob Frauen, 2. Lauf aus Winterberg
mit Kommentator Felix Tusche ab 13.00 Uhr im Livestream
(Weiterer Ablauf ab 18.05 Uhr wie vorgesehen.)
Die Serie "SOKO Wismar" um 11.15 Uhr wird wie folgt vorgezogen:
Mo., 05.01.2026 Rund, drall und so süß
Di., 06.01.2026 Toxische Verbindung
Mi., 07.01.2026 Asche zu Asche
Do., 08.01.2026 Tod im Rettungswagen
Fr., 09.01.2026 Die Kneipe
Sa., 10.01.2026 Waidmannsheil
Mo., 12.01.2026 Lars sieht rot
Di., 13.01.2026 Der Fluch von Poel
Mi., 14.01.2026 Schmerz
Do., 15.01.2026 Lütte Deern
Fr., 16.01.2026 Sondengänger
Mo., 19.01.2026 Meine kleine Online-Farm
Di., 20.01.2026 Geisternetze
So., 4.1.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
10.15 sportstudio live (HD/UT)
Rodel-Weltcup
Einsitzer Frauen, 1. Lauf
Zusammenfassung Sigulda/Lettland
Kommentator: Norbert Galeske
ca. 10.30 Uhr
Rodel-Weltcup
Einsitzer Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus Sigulda/Lettland
Kommentator: Norbert Galeske
ca. 10.55 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Slalom Frauen, 1. Lauf
Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 11.20 Uhr
Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
10 km Final Climb Männer
Übertragung aus Val di Fiemme/Italien
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Florian Zschiedrich
ca. 12.15 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Slalom Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus Kranjska Gora/Slowenien
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 13.10 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 13.15 Uhr
Vierschanzentournee (AD)
Weltcup Skispringen Männer, 1.Durchgang
Übertragung aus Innsbruck/Österreich
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 14.30 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 14.35 Uhr
Vierschanzentournee (AD)
Weltcup Skispringen Männer, 2.Durchgang
Übertragung aus Innsbruck/Österreich
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
______________________
zu So., 4.1.
ca. 15.45 Uhr
Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
10 km Final Climb Frauen
Übertragung aus Val di Fiemme/Italien
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Florian Zschiedrich
ca. 16.20 Uhr
Rodel-Weltcup
Einsitzer Männer
Zusammenfassung aus Sigulda/Lettland
Kommentator: Norbert Galeske
ca. 16.50 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 16.55 Uhr
Bob-Weltcup
Viererbob, 2. Lauf
Übertragung aus Winterberg
Kommentator: Michael Kreutz
ca. 17.20 Uhr
Bob-Weltcup
Zweierbob Frauen
Zusammenfassung aus Winterberg
Kommentator: Felix Tusche
ca. 17.40 Uhr
Rodel-Weltcup
Teamstaffel
Zusammenfassung aus Sigulda/Lettland
Kommentator: Norbert Galeske
Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein
Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Zweierbob Frauen, 2. Lauf aus Winterberg
mit Kommentator Felix Tusche ab 11.30 Uhr im Livestream
Woche 4/26
Mi., 21.1.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
11.15 SOKO Wismar (HD/AD/UT)
Doppelter Betrug
Jan-Hinrich Reuter Udo Kroschwald
Karoline Joost Nike Fuhrmann
Lars Pöhlmann Dominic Boeer
Stine Bergendal Sidsel Hindhede
Dr. Helene Sturbeck Katharina Blaschke
Roswitha Prinzler Silke Matthias
Thorsten Schröder Thando Walbaum
und andere
Buch: Daniel Wolf
Regie: Dirk Pientka
(Erstsendung 10.11.2021)
Deutschland 2021
Woche 6/26
Do., 5.2.
Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten:
0.45 I, Tonya (VPS 0.44/HD/Dd 5.1/UT)
Tonya Harding Margot Robbie
Jeff Gillooly Sebastian Stan
LaVona Harding Allison Janney
Diane Rawlinson Julianne Nicholson
Shawn Paul Walter Hauser
Nancy Kerrigan Caitlin Carver
Tonya Harding (Kind) Mckenna Grace
Martin Maddox Bobby Cannavale
Regie: Craig Gillespie
USA/Großbritannien 2017
2.35 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.45)
Treffen sich zwei
3.55 Das kleine Fernsehspiel (VPS 2.05)
Liebesfilm
5.10- hallo deutschland (VPS 4.50)
5.30
("Butter bei die Fische" verschiebt sich auf Mo., 2.3.2026, 1.30 Uhr.)
Das Team der AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung
wünscht allen einen guten Start ins neue Jahr 2026!!!
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6187391
