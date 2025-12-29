Anzeige
Montag, 29.12.2025
Dow Jones News
29.12.2025 18:45 Uhr
MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Gold und Silber brechen ein

DJ MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Gold und Silber brechen ein

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat am Montag kaum verändert geschlossen. Wie erwartet verlief das Geschäft auch nach Beendigung der Weihnachtsfeiertage extrem ruhig. Die Nachrichtenlage war kurz vor Jahresultimo sehr dünn und viele institutionelle Investoren hatten ihre Bücher für dieses Jahr ohnehin geschlossen. Insbesondere bei weniger liquiden Aktien aus der zweiten und dritten Reihe könnte es in den kommenden Tagen noch wie oft zu sogenanntem Window-Dressing kommen. Dabei versuchen Marktteilnehmer zur Aufhübschung ihrer Stichtagsbilanz, Kurse in die eine oder andere Richtung zu bewegen.

Der DAX schloss nahezu unverändert bei 24.351 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gewann 0,1 Prozent auf 5.752. Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen leicht nach unten, der Euro stand bei 1,1760 Dollar und zeigte sich damit kaum verändert zu seinem Stand vor Weihnachten.

Für den Sektor der Flugzeughersteller und Rüstungswerte ging es um 0,9 Prozent nach unten. Rheinmetall verloren 1 Prozent. Im MDAX ging es für Renk 0,7 Prozent und Hensoldt 1 Prozent abwärts, in Mailand verloren Leonardo sogar 2 Prozent, in Paris Thales 0,7 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen als Belastungsfaktor darauf, dass es in den Friedensverhandlungen für die Ukraine am Wochenende laut den Präsidenten Trump und Selenskyi deutliche Fortschritte gegeben haben soll.

Die Ölpreise legten dennoch um über 2 Prozent zu. Teilnehmer verwiesen auf die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Der Mineralölkonzern BP setzt seine Strategie zur Geschäftsvereinfachung fort und verkauft einen 65-prozentigen Anteil seines Schmierstoffgeschäfts Castrol an die Investmentgesellschaft Stonepeak für 10 Milliarden Dollar inklusive Schulden. BP will bis 2027 Veräußerungen von Vermögenswerten in Höhe von 20 Milliarden Dollar erreichen, um Schulden abzubauen und die Öl- und Gasförderung zu steigern. Die Aktie schloss 0,3 Prozent im Plus.

Beim Silber kam es am Freitag im US-Handel zu einem Preissprung um rund 10 Prozent, der mit Äußerungen von Elon Musk in Verbindung gebracht wurde. Der Tesla-Chef hatte die Bedeutung von Silber in industriellen Prozessen betont. Der Preis lag zwischenzeitlich schon über 82 Dollar, nachdem er erst kurz vor den Feiertagen erstmals die 70er-Marke überwunden hatte. Zu Wochenbeginn wurden aber Gewinne mitgenommen und der Preis fiel stark zurück um mehr als 8 Prozent. Auch das Gold kam von seinem Rekordhoch zurück, die Feinunze verbilligte sich um 4,2 Prozent. Die Aktie des Silberförderers Fresnillo legte dennoch um 1,5 Prozent zu.

Für die Sanofi-Aktie ging es um 0,8 Prozent nach oben. Das Pharmaunternehmen meldete bereits an Heiligabend, den Impfstoffspezialisten Dynavax Technologies für 2,2 Milliarden Dollar zu kaufen. Die Franzosen setzen verstärkt auf Akquisitionen, um Rückschläge bei der eigenen Medikamenten-Pipeline hinter sich zu lassen.

Im SDAX verteuerten sich Energiekontor um 5,9 Prozent. Das Unternehmen hatte im Jahresendspurt weitere Erfolge in der Projektentwicklung und im -vertrieb erreicht und die Ergebnisprognose bekräftigt. Baywa machten einen Satz um 11 Prozent. Der Agrarkonzern hat in einem zweiten Anlauf seine niederländische Tochter Cefetra für etwa 125 Millionen Euro verkauft. Dadurch reduzieren sich laut Baywa die Bankverbindlichkeiten des Konzerns deutlich. 

