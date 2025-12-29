DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Ukraine strebt 50-jährige Sicherheitsgarantie der USA an
US-Präsident Donald Trump hat der Ukraine Sicherheitsgarantien für einen Zeitraum von 15 Jahren nach Kriegsende angeboten. Kiew erachtet diese Dauer jedoch als zu kurz, um Russland von künftigen Aggressionen abzuschrecken, und fordert mindestens eine Verdoppelung des Zeitraums. Trump sagte, er werde "darüber nachdenken", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor Reportern. Kiew strebt bis zu 50 Jahre an.
US/Index ausstehende Hausverkäufe Nov +2,6% gg Vorjahr - NAR
US/Index ausstehende Hausverkäufe Nov +3,3% gg Vm auf 79,2 - NAR
DJG/DJN/sha
(END) Dow Jones Newswires
December 29, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.