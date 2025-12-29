Letzte Handelswoche 2025: Silber auf Rekordjagd - DAX vor Jahresendrally? Marktausblick Börse

Anzeige / Werbung

Die letzte Handelswoche des Jahres 2025 hat schwungvoll begonnen. Vor allem bei den Rohstoffen, denn der Silberpreis hat ein weiteres Rekordhoch gezeigt, welches nun eine Jahresperformance von 180 Prozent aufzeigt. Im Goldpreis wurde das neue Hoch heute knapp verfehlt, hier gab es den letzten Rekord in der Vorwoche. Dort handelte die Wall Street bereits am Freitag und hat nun auch mit dem Montag, dem Dienstag und einem halben Handelstag Mittwoch noch etwas Zeit, bevor das Jahr endet.

Der DAX holt jedoch die Volatilität nach, die er mit den Weihnachtsfeiertagen verpasst hat. Zunächst startete der Index schwungvoll in die Woche, gab dann aber rund 100 Punkte nach. Die Stabilisierung um 24.260 Punkte könnte jedoch nun wieder für einen Boden und eine neue Aufwärtsbewegung ausreichen. Auch wenn die US-Futures heute leicht negativ tendieren, ist statistisch die Stimmung zum Jahresende hin positiv. Dies unterstrich auch der neue Rekord im marktbreiten S&P500 zu Weihnachten und in der Eröffnung am Freitag. Im Nasdaq ist diese Schwelle noch etwas entfernt, doch der jüngste Abwärtstrend ab dem Rekordhoch aus Ende Oktober wird aktuell getestet und könnte mit Überschreitung zu einem Kaufsignal werden.

An Terminen aus der Vorwoche bewerten wir das Verbrauchervertrauen Conference Board und die Veröffentlichung vom BIP aus dem 3. Quartal. Hier gab es eine positive Überraschung, die damit jedoch die Zinssenkungsphantasie in den USA für 2026 erst einmal wieder auf zwei Senkungen begrenzt. Auch diesen Zusammenhang erörtern wir heute, bevor wir uns auf die Einzelwerte spezialisieren. Hierbei stehen keine weiteren Quartalszahlen im Jahr 2025 auf dem Kalender, wohl aber noch einige Wirtschaftsdaten vor dem Jahreswechsel, die spannend sein dürften.

Mit Blick auf die Forbes-Liste hatten wir zudem die Gelegenheit, über die 10 reichsten Personen auf diesem Planeten zu sprechen. Elon Musk ist hierbei mit großem Abstand der Spitzenreiter, gefolgt von anderen Technologie-Investoren und Gründern bekannter Unternehmen.

Über die Tops und Flops aus dem DAX mit dem Spitzenreiter Infineon kommen wir auf die volatilsten Werte im Nasdaq und dem Dow Jones zu sprechen. Schlusslicht und einer der wenigen Verlierer war der Einzelhandelsgigant Walmart. Nach einem Allzeithoch konsolidiert die Aktie erneut über 100 US-Dollar und könnte damit im Aufwärtstrend bleiben. Auch Bankwerte sind wieder gefragt gewesen, von denen wir uns gern in der Folgewoche einige Aktien genauer ansehen werden.

Im Technologiebereich standen Nvidia, Broadcom und Micron Technology wieder ganz oben auf der Einkaufsliste der Investoren. Gerade zum Jahresende gilt das Momentum-Prinzip, was bereits gut gelaufene Aktien noch einmal stärkt. So konnte Micron Technology die Nasdaq-Aktienliste anführen und sich wieder an den alten Aufwärtstrend annähern. Das ging dann sogar mit einem neuen Rekordhoch einher. Bis dahin benötigen Nvidia und Broadcom jeweils rund 10 Prozent an Aufschlägen, was jedoch im aktuellen Umfeld durchaus realistisch erscheinen mag.

Ein Allzeithoch gab es übrigens auch vor Weihnachten bei Tesla. Es sorgte dafür, dass trotz der hohen Bewertung der Aktien der CEO nun mit großem Abstand der reichste Mensch der Welt blieb. Seine Pläne gehen weit über Tesla hinaus, wie wir auf dem Freestoxx-Kanal noch in einem eigenen Video darstellen. Technisch ist jedoch das jüngste Momentum, charakterisiert durch einen Aufwärtstrend, per Wochenschluss gebrochen. Dreht damit das Momentum bei den Aktien wieder ab?

Eher schwächer, notierte die Kaffeehauskette Starbucks. Feiertage sind für das Geschäft immer hinderlich, doch das Chartbild zeigt keinen Druck, sondern eher eine Konsolidierung auf. Genau wie beim Internethändler PDD Holdings, der nun auch seinen mittelfristigen Aufwärtstrend im Chartbild testen konnte. Die Aktie hat weiteres Potenzial, sollten die Konsumenten global auch in 2026 wieder auf der "Shopping-Überholspur" fahren.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an

Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.