Chaos bei Edelmetallen: Bitcoin klettert auf 90.000 Dollar

Zu Jahresbeginn hätte kaum jemand damit gerechnet, dass sich die Finanzmärkte so entwickeln würden. Vor allem für Bitcoin waren die Erwartungen enorm hoch.

Extreme Nervosität bei Edelmetallen

Lange galten Kryptowährungen als Inbegriff von Volatilität. Starke Kursschwankungen, plötzliche Abverkäufe und explosive Rallyes hielten viele Investoren fern.

Interessanterweise zeigt sich diese Nervosität nun verstärkt bei Edelmetallen. Der Silberpreis hat allein innerhalb weniger Stunden zweistellige prozentuale Schwankungen verzeichnet.

Kryptowährungen gewinnen an Attraktivität

Ein Blick auf die langfristigen Charts zeigt, dass auch Edelmetalle keineswegs immer sichere Häfen sind. Historisch folgten auf extrem steile Rallyes häufig tiefe Korrekturen, bei denen Gold oder Silber über Monate hinweg einen Großteil ihrer Gewinne wieder abgaben.

Das Kapital, das aus diesen Märkten abgezogen wird, verschwindet jedoch nicht. Erste Effekte dieser Umschichtung waren bereits zu beobachten, als Bitcoin im Tagesverlauf wieder über die Marke von 90.000 Dollar klettern konnte.

Gerade in Phasen wachsender Unsicherheit suchen Anleger gezielt nach Projekten, die nicht nur von steigenden Kursen profitieren, sondern einen strukturellen Mehrwert bieten.

Der eigentliche Grund für das starke Interesse liegt jedoch im technischen Ansatz.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.