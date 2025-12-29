Bitcoin hinter Gold zurück: Historisches Muster deutet auf Wende hin

Gold und Silber markieren beinahe täglich neue Höchststände, während der Bitcoin-Kurs einfach nicht in Fahrt kommen will und rund 30 % unter seinem Allzeithoch notiert. Auf den ersten Blick wirkt diese Entwicklung widersprüchlich.

Historische Abfolge in früheren Zyklen

Ein Analyst verweist auf X auf eine klare historische Abfolge: In Phasen steigender globaler Liquidität reagieren zunächst die defensiven Sachwerte. Erst wenn dort die Renditen ausgereizt sind, beginnt die Umschichtung in riskantere Anlageklassen wie Bitcoin und später Altcoins.

Nach dem massiven Corona-Crash im März 2020 flutete die US-Notenbank die Märkte mit Liquidität. Bitcoin hingegen bewegte sich monatelang kaum vom Fleck.

Parallelen zur aktuellen Marktlage

Auch heute zeigt sich ein ähnliches Bild. Gold notiert nahe historischer Höchststände um 4.550 Dollar, Silber hat die Marke von 80 Dollar erreicht.

Hinzu kommt ein weiteres Déjà-vu: Im Oktober kam es erneut zu einem größeren Liquidationsereignis an den Kryptomärkten. Historisch folgte auf solche Schocks oft eine längere Phase der Stabilisierung, bevor der nächste Aufwärtstrend einsetzte.

Bitcoin Hyper Presale als Erweiterung

Parallel dazu rücken Projekte in den Fokus, die nicht nur auf Preissteigerung setzen, sondern strukturelle Probleme lösen. Bitcoin Hyper ($HYPER) gehört zu diesen Konzepten.

Die Hyper Chain nutzt Bitcoin als Basisschicht und kombiniert diese mit einer leistungsfähigen Ausführungsebene auf Basis der Solana Virtual Machine. Ein weiterer Aspekt macht Bitcoin Hyper für viele Anleger interessant: Der Zugang erfolgt aktuell noch über einen Vorverkauf.

