Bitcoin Prognose 2026: Nur zwei plausible Szenarien

Der Bitcoin-Markt präsentiert sich zum Jahresende ungewohnt schwach. Während Aktienmärkte neue Höchststände markieren und sowohl Gold als auch Silber zuletzt deutlich an Wert gewinnen konnten, verliert Bitcoin weiter an Boden.

Kritische oder konstruktive Entwicklung

Nach Einschätzung des Analysten Bull Theory lässt sich die aktuelle Marktlage im Grunde nur noch auf zwei plausible Szenarien reduzieren. Ausgangspunkt ist die auffällige Divergenz zwischen klassischen Märkten und Krypto-Assets im Jahr 2025.

Das erste Szenario wäre das kritischere: Demnach könnte es im Hintergrund des Kryptomarktes seit Oktober ein bislang nicht öffentlich gewordenes strukturelles Problem geben. In diesem Fall wäre die Kursschwäche kein Zufall, sondern ein Warnsignal, das der Markt frühzeitig sendet.

Bullische Liquiditätsaussichten

Das zweite Szenario ist deutlich konstruktiver. Hier geht Bull Theory von einem zeitlichen Nachlauf aus.

Der Analyst Crypto Tice bleibt hier bullisch für Bitcoin, weil er vor allem auf den kommenden Liquiditätsschub blickt. Für 2026 sind laut offiziellen Aussagen rund 150 Milliarden US-Dollar an Steuerrückzahlungen geplant.

Bitcoin Hyper Presale als L2-Erweiterung

Theoretisch könnte im Jahr 2026 ein weiterer Kurstreiber hinzukommen: die wachsende Akzeptanz von Bitcoin-Layer-2-Lösungen. Genau an diesem Punkt setzt Bitcoin Hyper an.

Das Projekt positioniert sich nicht als Konkurrenz zu Bitcoin, sondern als technische Erweiterung, die bestehende Einschränkungen gezielt adressiert. Der native Token HYPER wird für Gebühren, Governance und Staking genutzt und verbindet die Aktivität auf Layer 2 mit einem eigenen ökonomischen Kreislauf.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.