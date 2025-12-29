Krypto News: Arthur Hayes rotiert aus ETH in DeFi - Fokus auf LDO

In einer Marktphase, in der viele Anleger eher auf "sicher" schalten, sorgt Arthur Hayes wieder für Gesprächsstoff. Der BitMEX-Mitgründer hat laut On-Chain-Trackern in den vergangenen Tagen Ethereum reduziert - und parallel gezielt DeFi-Exposure aufgebaut.

Hayes' Moves: ETH-Verkäufe und LDO-Kauf

Nach Daten von Lookonchain kaufte eine Arthur Hayes zugeordnete Adresse am 26. Dezember 2025 rund 1,855 Millionen LDO im Gegenwert von etwa 1,03 Mio. US-Dollar. Gleichzeitig soll Hayes in der Woche davor insgesamt etwa 1.871 ETH (rund 5,53 Mio. US-Dollar) verkauft und das Kapital in mehrere DeFi-Tokens umgeschichtet haben - darunter ENA, PENDLE und ETHFI.

Der Schritt wirkt auf den ersten Blick wie ein "ETH raus, Altcoin rein"-Trade. In der Logik von DeFi ist LDO aber eher ein Staking-Proxy als ein klassischer "Zock-Coin": Lido ist eines der größten Liquid-Staking-Protokolle im Ethereum-Ökosystem; LDO dient als Governance-Token rund um Parameter, Anreize und Weiterentwicklung.

Memecoin-Potenzial 2026

Arthur Hayes hat in der Vergangenheit nachweislich auch immer wieder mal Memecoins gekauft. Besonders im Jahr 2024 machte er öffentlich, dass er gezielt auf Tokens wie PEPE setzte und diese als kurzfristige Wetten auf Marktliquidität und Risikobereitschaft verstand.

Doch auch dies könnte 2026 wieder an Fahrt aufnehmen, wenn sich die Liquidität im Kryptomarkt verbessert. Wichtig bleibt: Meme-Coins sind hochspekulativ und volatil.

Maxi Doge ($MAXI) Presale im Aufwind

Maxi Doge ($MAXI) gilt in der Kryptoszene als einer der auffälligsten neuen Memecoins mit Potenzial für 2026 - und das aus mehreren Gründen. Anders als viele klassische Meme-Tokens setzt Maxi Doge auf starkes Branding, eindeutige Tokenomics und Presale-Momentum, was ihm bereits in der Vorverkaufsphase Aufmerksamkeit und Mittel zufließen ließ.

So hat der Presale des Projekts zum Ende des Jahres mehrere Millionen US-Dollar eingebracht, ein Hinweis auf frühes Anlegerinteresse. Ein Grund für das steigende Interesse ist die Positionierung von Maxi Doge als "moderne Dogecoin-Alternative": Statt nur auf Nostalgie zu setzen, wird das Projekt mit einer überzeichneten, energiegeladenen "Gym-Bro-Doge"-Identität ausgestattet, die Viralität und Meme-Kultur bewusst verstärkt.

