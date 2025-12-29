EQS-News: LiuGong / Schlagwort(e): Produkteinführung

LIUZHOU, China, 29. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Im vergangenen Monat stellte LiuGong (000528.SZ) auf der Global Dealer Conference 2025 und dem 11•26 Global Customer Day in Liuzhou offiziell seine neue Marke E-Intelligence vor. Die weltweite Markteinführung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der ökologischen Transformation von LiuGong und der nächsten Phase seiner nachhaltigen Entwicklung dar. Ausgehend vom Markenmanifest "FORWARD GREEN, POWER THE EXTREMES" unterstreicht die Markteinführung das doppelte Engagement von LiuGong: die Baumaschinenbranche kontinuierlich in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft voranzubringen und den Kunden durch Elektrifizierung und intelligente Technologien selbst unter extremsten Betriebsbedingungen zuverlässige, leistungsstarke Produktivität zu bieten. Diese Markenaufwertung signalisiert den strategischen Wandel von LiuGong von einem traditionellen Gerätehersteller zu einem Anbieter von umweltfreundlichen Produktivitätslösungen für den gesamten Lebenszyklus. Technologische Innovation: Mehrere Wege zur "Powering the Extremes" Auf seinem Weg zur Elektrifizierung verfolgt LiuGong nicht nur einen einzigen technologischen Weg. Vielmehr konzentriert sich das Unternehmen auf reale Anwendungen und baut ein diversifiziertes und zuverlässiges Lösungsportfolio auf. Von reinen Elektro- bis hin zu Hybridsystemen, von kabelgebundener Stromversorgung bis hin zum schnellen Batteriewechsel - LiuGong bietet hochgradig maßgeschneiderte Designs, um Kunden dabei zu unterstützen, das optimale Gleichgewicht zwischen Produktivität und Gesamtbetriebskosten in verschiedenen Umgebungen und unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen zu erreichen. Extreme Kälte (-30°C): Fernvorwärmsysteme und Technologien zur Anpassung von Batterien an niedrige Temperaturen reduzieren die Kaltstartzeit erheblich und verbessern die Betriebsstabilität bei Temperaturen unter Null. Extreme Hitze (+50°C): Fortschrittliche Wärmemanagementsysteme, verstärkte Kühlungslösungen und hitzebeständige Materialien gewährleisten eine stabile Leistung der Batterien und elektronischen Steuerungen bei kontinuierlichem Schwerlastbetrieb. Besondere Betriebsbedingungen: Um Herausforderungen wie Höhenlagen und korrosive chemische Umgebungen zu bewältigen, setzt LiuGong verbesserte Kühlkonzepte, korrosionsbeständige Komponenten und einen Batterieschutz der Schutzklasse IP67 ein, um die Kernproduktivität zu gewährleisten. Aufbau des zukünftigen Ökosystems: Von der Ausrüstung zum intelligenten Betrieb Für LiuGong ist die Elektrifizierung nur der Anfang. Die langfristige Vision des Unternehmens besteht darin, ein intelligentes Ökosystem zu etablieren, das Energie, Anlagen, Daten und Betriebsabläufe integriert. Dieses Ökosystem basiert auf einer grünen Energieinfrastruktur, intelligenten Betriebsplattformen und datengesteuerter Optimierung und ermöglicht einen koordinierten Anlagenbetrieb, eine effiziente Energienutzung und eine kontinuierliche Verbesserung der Betriebsabläufe. Durch Dienstleistungen wie Batterierecycling und Batteriebanken strebt LiuGong die Schaffung eines nachhaltigen geschlossenen Kreislaufsystems an, das den gesamten Produktlebenszyklus abdeckt. Die "2026 Green Alliance Global Tour" wurde offiziell gestartet Während der Auftaktveranstaltung gab LiuGong offiziell den Start der "2026 Green Alliance Global Tour" bekannt. In Zusammenarbeit mit neun globalen Händlern und Kundenpartnern wird die Initiative ausgewählte Erfolge im Bereich umweltfreundlicher Geschäftspraktiken in laufende globale Projekte zum Wohle der Allgemeinheit einfließen lassen. Die LiuGong Green Alliance hat bereits in mehreren Regionen spürbare Ergebnisse erzielt, darunter Projekte für sauberes Trinkwasser in Afrika und der Bau von Zentralküchen in Indonesien, wodurch die Lebens- und Lernbedingungen für lokale Gemeinden und Schulen verbessert wurden. Die Einführungszeremonie wurde gemeinsam von Herrn Luo Guobing, President von LiuGong, Vertretern globaler Partner und diplomatischen Gesandten aus mehreren Ländern begleitet. Mit Blick auf die Zukunft wird LiuGong weitere Partner zur Teilnahme an der Green Alliance einladen, um die Vision von "Forward Green" in Gemeinden weltweit zu verbreiten und gemeinsam eine grünere, nachhaltigere Zukunft zu fördern. Video - https://www.youtube.com/watch?v=hzQsVrFsJdc

