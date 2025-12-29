Die europäische Zentralbank hat im Jahr 2025 ihre Zinsen weiter gesenkt und mittlerweile sind Tagesgeldkonten wie jenes bei der DKB wieder auf kümmerliche ein Prozent gesunken oder wurden bei vielen Sparkassen und Volksbanken gleich ganz auf null gesetzt. Nun lassen sich mit klassischem ETF-Investments keine konkreten Renditen sprich Zinsen anpeilen. Ein ETF auf den DAX, EuroStoxx50 oder die Nasdaq steigt oder fällt genauso wie es eben der Index tut. Viele Zinsjäger hätten aber gern Möglichkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
