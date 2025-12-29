Anzeige
Dow Jones News
29.12.2025 22:57 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX kaum verändert bei 24.361 Pkt - Hohe Umsätze

DJ NACHBÖRSE/XDAX kaum verändert bei 24.361 Pkt - Hohe Umsätze

DOW JONES--Während an den Börsen die Liquidität vor Silvester ausdünnt, steigt die Aktivität der Privatanleger bei Lang & Schwarz. "Anleger haben offenbar zwischen den Jahren Zeit und nehmen letzte Änderungen an ihren Portfolios vor", sagte ein Händler am Montagabend mit Blick auf das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien. Auffällige Einzelaktien oder Sektoren habe es aber nicht gegeben: "Gehandelt wurde querbeet", ergänzte der Marktteilnehmer. Handelbare Nachrichten seien ebenfalls nicht zu verzeichnen gewesen. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.361    24.351   Kaum verändert 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 16:26 ET (21:26 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
