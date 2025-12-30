Köln (ots) -Die ehemalige Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hat die Kölner Silvesternacht 2015/2016 mit massenhaften Raub- und Sexualstraftaten, überwiegend begangen von jungen Geflüchteten aus dem arabischen und nordafrikanischen Raum, als "Wendepunkt in der deutschen Aufnahmepolitik für Geflüchtete" bezeichnet. Dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe) sagte Reker: "Viele Menschen in Köln haben danach ihre Sorge vor Überforderung deutlicher und häufiger geäußert als vorher. Aber die Willkommenskultur hat sich nicht grundlegend verändert."Reker, die am Jahreswechsel 2015/15 erst wenige Wochen im Amt war und zuvor ein lebensgefährliches Messer-Attentat überstanden hatte, berichtete erstmals öffentlich, dass sie kurz nach den Ereignissen der Silvesternacht überraschend ein Hilfsangebot des damaligen Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz (SPD) erhielt. Beide hätten nie zuvor miteinander gesprochen. "Und dann rief mich plötzlich Olaf Scholz an", erinnerte sich Reker. "Er fragte, wie es mir mit der Situation geht. Er wisse, anders als er in Hamburg sei ich in Köln ja nicht für die Polizei zuständig." Er habe ihr angeboten, sie zu beraten, was sie nun von der Polizei in Köln erwarten dürfe. "Das habe ich dankbar angenommen." In einer Zeit, in der Polizeipräsident Wolfgang Albers kaum mit ihr gesprochen habe und sie weder Innenminister Ralf Jäger noch Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (beide SPD) habe erreichen können, habe ihr Scholz "sehr geholfen".Reker bezeichnete es als Fehler, dass sie Frauen damals geraten habe, eine Armlänge Abstand zu halten. Auf einer Pressekonferenz nach der Silvesternacht hatte sie diesen Hinweis aus einer Broschüre über Partysicherheit für junge Frauen zitiert. "Das war natürlich unpassend. Die Frauen in der Silvesternacht konnten keine Armlänge Abstand halten. Aber offen gestanden: Der Shitstorm, den ich daraufhin erlebt habe, hat mich weitaus weniger berührt als das Schicksal dieser Frauen."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/6187433