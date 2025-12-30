© Foto: Liu Jie/XinHua/dpa - dpa-BildfunkGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten 09:00 Uhr, Schweiz: KOF Frühindikator 12/25 09:00 Uhr, Österreich: Erzeugerpreise 11/25 09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig) 15:00 Uhr, USA: FHFA-Hauspreisindex 10/25 15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 12/25 17:00 Uhr, Russland: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungprotokoll 10.12.25 Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. …Den vollständigen Artikel lesen
