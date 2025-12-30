BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentralen fordern ein neutrales Vergleichsportal auch zu Service und Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Die Chefin des Bundesverbands, Ramona Pop, sagte der Deutschen Presse-Agentur, wer jetzt wegen eines steigenden Zusatzbeitrags 2026 über einen Kassenwechsel nachdenke, sollte nicht nur auf die Kosten achten. "Doch bislang fehlt ein unabhängiges, öffentlich zugängliches Vergleichsportal, das neben dem Beitrag auch Servicequalität und Leistungsumfang transparent macht."

Die Politik müsse dafür sorgen, dass Versicherte die mehr als 90 Kassen sinnvoll vergleichen könnten. "Ohne verlässliche Informationen zu Qualität und Service bleibt die Wahl der passenden Krankenkasse für viele ein Ratespiel - mit möglicherweise teuren Folgen", sagte Pop. Der Verband schlägt vor, eine Vergleichsplattform beim nationalen Gesundheitsportal www.gesund.bund.de anzusiedeln. Die Ampel-Koalition hatte Gesetzespläne für ein Vergleichsportal auch zu konkreten Kassenleistungen vorgelegt, dann aber nicht umgesetzt.

Infos zu Kundenservice und Bearbeitungszeiten



Laut einer Umfrage im Auftrag des Verbands fänden 59 Prozent ein Portal tendenziell hilfreich, das etwa auch die Erreichbarkeit des Kundenservices, Hilfe bei Terminsuchen oder die Dauer von Antragsbearbeitungen berücksichtigt. Auf jeden Fall hilfreich fänden es demnach 27 Prozent, eher hilfreich 32 Prozent. Tendenziell nicht hilfreich fänden es 37 Prozent. Befragt wurden 1.002 Menschen ab 18 Jahren vom 12. bis 14. November vom Institut Forsa./sam/DP/stk