DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.54 Uhr 29,0 Punkte auf 24.550,0. In den Handel gegangen war er mit 24.511,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.559,0 und das Tagestief bei 24.499,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 181 Kontrakte.
December 29, 2025 23:55 ET (04:55 GMT)
