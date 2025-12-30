DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. Dezember
=== *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,2% gg Vj *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: 40,0 zuvor: 36,3 *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 09./10. Dezember - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer - DE,CH/Verkürzter Handel in Deutschland und der Schweiz - bis 14.00 Uhr ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
