The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2025
ISIN Name
US14913R3B15 CATERP.F.SV. 23/26 MTN
DE000HLB7BU6 LB.HESS.THR.CARRARA01R/23
AT0000A2YBL1 ERSTE GR.BK. 22/26 MTN
DE000LB1DQT1 LBBW GM-FLOATER 17/26
DE000LB2BLG1 LBBW FESTZINS 22/26
US285512AD11 EL. ARTS 16/26
USN4580HAA51 ING GROEP 18/26 MTN REGS
DE000A1W1PH8 PALADIN ONE AKTIENKL. F INVESTMENT
DE000A2DTNH6 PALADIN ONE AKTIENKL. R INVESTMENT
LU0328585541 WALLRICH PRAEMIENSTR.P INVESTMENT
