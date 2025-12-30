DJ MÄRKTE ASIEN/Stillstand zum Jahresschluss - Seoul klarer Spitzenreiter 2025

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Aktienmärkten in Ostasien bewegt sich am Dienstag fast nichts mehr - zumindest gemessen an den großen Indizes. Immerhin trotzen sie damit der etwas schwächeren Vorgabe der Wall Street. In Tokio, Seoul und Shanghai liegen die Marktbarometer durchweg minimal im Minus, der Nikkei-225 in Tokio kommt auf 50.473 Punkte zurück. Am meisten tut sich noch in Hongkong, wo es am Vortag zumindest etwas deutlicher nach unten gegangen war. Der HSI erholt sich um 0,4 Prozent. In Sydney hat der S&P/ASX-200 den Handel mit einem Miniminus von 0,1 Prozent beendet.

Händler sprechen von geringer Liquidität und einem entsprechend dünnen Handel zum Jahresende. Dazu fehlen frische Impulse. Später am Tag werde das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht. Es könnte mehr Klarheit über die Überlegungen der Entscheidungsträger bringen, heißt es mit Blick auf die herrschende Erwartung weiter sinkender Zinsen.

In Seoul und Tokio wird am Berichtstag letztmalig in diesem Jahr gehandelt. In Sydney findet zum Silvestertag ein verkürzter Handel statt. Insbesondere in Seoul kann sich die Jahresbilanz sehen lassen. Der Kospi bringt es auf ein Plus von über 75 Prozent. Zu verdanken ist dies der Technologielastigkeit der koreanischen Börse und der im Jahresverlauf zu sehenden Hausse bei Aktien mit KI-Fantasie. So bringt es das Papier des Chipherstellers SK Hynix auf ein Jahresplus von 274 Prozent, das Indexschwergewicht Samsung Electronics auf 126 Prozent. Am letzten Handelstag des Jahres geht es für die beiden Aktien um 1,8 bzw 1 Prozent nach oben.

Weit überdurchschnittlich liefen - nicht nur in Seoul - auch Aktien aus dem Rüstungssektor. LIG Nex1 schnellten seit Jahresbeginn um rund 90 Prozent nach oben (tagesaktuell verliert die Aktie 2,7%), Korea Aerospace Industries um 106 Prozent. Auch hier werden zum Jahresausklang Gewinne mitgenommen, der Kurs fällt um 3,4 Prozent.

Ein starkes Börsenjahr erlebte auch Tokio mit einem Anstieg des Nikkei-225 um 27 Prozent. Hier spielte auch die Politik eine Rolle. Die Wahl von Sanae Takaichi zur neuen Regierungschefin im Oktober sorgte für eine zwischenzeitliche Hausse in der Erwartung steigender Staausausgaben zur Ankurbelung der Konjunktur. Tatsächlich schnürte die Politikerin ein Paket im Volumen von umgerechnet rund 117 Milliarden Euro. Eine Folge davon waren auf Mehrjahreshochs steigende Renditen japanischer Staatsanleihen.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.717,10 -0,1% +7,4% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 50.445,48 -0,2% +27,2% 07:00 Kospi (Seoul) 4.219,19 -0,0% +75,8% 07:30 Shanghai-Comp. 3.962,49 -0,1% +18,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.732,09 +0,4% +28,7% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:59 % YTD EUR/USD 1,1778 0,1 1,1767 1,1777 +13,7% EUR/JPY 183,85 0,1 183,67 183,87 +13,1% EUR/GBP 0,8714 -0,0 0,8716 0,8733 +5,4% GBP/USD 1,3516 0,1 1,3502 1,3485 +7,9% USD/JPY 156,07 0,0 156,03 156,08 -0,5% USD/KRW 1.435,41 -0,0 1.435,81 1.432,76 -1,9% USD/CNY 7,0283 -0,0 7,0312 7,0374 -2,3% USD/CNH 6,9923 -0,1 6,9987 7,0047 -4,5% USD/HKD 7,7782 0,1 7,7738 7,7731 +0,0% AUD/USD 0,6714 0,3 0,6693 0,6712 +8,4% NZD/USD 0,5817 0,2 0,5803 0,5819 +4,1% BTC/USD 87.156,35 -0,1 87.232,35 89.492,95 -7,3% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,06 58,08 -0,0% -0,02 -20,9% Brent/ICE 61,92 61,94 -0,0% -0,02 -19,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.366,46 4.330,40 +0,8% +36,06 +72,8% Silber 74,36 72,175 +3,0% +2,18 +173,6% Platin 1.834,40 1.791,70 +2,4% +42,70 +137,7% Kupfer 5,61 5,51 +1,9% +0,10 +36,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2025 00:55 ET (05:55 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.