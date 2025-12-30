VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 30
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-29
|NL0009272749
|3938777.000
|373031377.78
|94.7074
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-29
|NL0009272772
|513000.000
|37824474.06
|73.7319
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-29
|NL0009272780
|360000.000
|30809821.22
|85.5828
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-29
|NL0009690239
|8260404.000
|311618387.02
|37.7244
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-29
|NL0009690247
|2208390.000
|37840657.74
|17.1350
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-29
|NL0009690254
|2426537.000
|30054351.91
|12.3857
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-29
|NL0010273801
|2681000.000
|51341536.53
|19.1501
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-29
|NL0010731816
|888000.000
|78732979.92
|88.6633
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-29
|NL0011683594
|98400000.000
|4701814574.95
|47.7827
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-29
|NL0010408704
|31003010.000
|1146730536.57
|36.9877
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-29
|NL0009272764
|318000.000
|20100025.77
|63.2076
