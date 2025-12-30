Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 30
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|29/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|275027.60
|6.2501
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|29/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|127529650.00
|808365113.04
|6.3386
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|29/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|237925.84
|5.0925
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|29/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21156206.78
|5.8767
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|29/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43887.00
|273724.31
|6.237
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|29/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22390013.00
|138612069.02
|6.1908
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|29/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|1000621.54
|5.4743
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|29/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|271386917.22
|6.9927
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|29/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|33040943.83
|5.9857
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|29/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|267299038.86
|5.1011
