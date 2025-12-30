PTA-CMS: CA Immobilien Anlagen AG: Aktienrückkaufprogramm beendet

Anzeige
Dow Jones News
30.12.2025 08:39 Uhr
245 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

Wien (pta000/30.12.2025/08:06 UTC+1)

Wien, 30. Dezember 2025. Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen AG gibt gemäß -- 7 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018 bekannt, dass das am 15. September 2025 gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG und auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der 38. ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Mai 2025 gestartete Aktienrückkaufprogramm am 22. Dezember 2025 planmäßig beendet wurde.

Zusammenfassung des Aktienrückkaufprogramms 

Anzahl der erworbenen Inhaberaktien (ISIN AT0000641352)      2.023.432 
Anteil am Grundkapital                       2,00% 
Höchster geleisteter Gegenwert je erworbener Aktie         EUR 25,1200 
Geringster geleisteter Gegenwert je erworbener Aktie        EUR 22,2400 
Gewichteter geleisteter Durchschnittsgegenwert je erworbener Aktie EUR 23,7642 
Gesamtwert der erworbenen Aktien                  EUR 48.085.171,98 
Beendigung des Aktienrückkaufprogramms               22. Dezember 2025 
Gesamtzahl ausgegebene stimmberechtigte Aktien           101.171.605 
Gesamtzahl eigene Aktien                      7.348.253 
Anteil an der Gesamtzahl ausgegebener stimmberechtigter Aktien   7,26%

Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms sowie allfällige Änderungen des Aktienrückkaufprogramms wurden auf der Internetseite der CA Immobilien Anlagen AG (https://www.caimmo.com/de/ investor-relations/aktienrueckkauf/) veröffentlicht.

Rückfragen richten Sie bitte an:

CA Immobilien Anlagen AG

Christoph Thurnberger

Group Head of Capital Markets and Corporate Office

Telefon: +43 1 532 5907 504

Email: christoph.thurnberger@caimmo.com www.caimmo.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      CA Immobilien Anlagen AG 
           Mechelgasse 1 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Christoph Thurnberger 
Tel.:         +43 1 532 5907 504 
E-Mail:        christoph.thurnberger@caimmo.com 
Website:       www.caimmo.com 
ISIN(s):       AT0000641352 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1767078360927 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2025 02:06 ET (07:06 GMT)

© 2025 Dow Jones News
