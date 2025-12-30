DJ PTA-CMS: CA Immobilien Anlagen AG: Aktienrückkaufprogramm beendet
CA Immobilien Anlagen AG: Aktienrückkaufprogramm beendet
CA Immobilien Anlagen AG: Aktienrückkaufprogramm beendet
Wien, 30. Dezember 2025. Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen AG gibt gemäß -- 7 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018 bekannt, dass das am 15. September 2025 gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG und auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der 38. ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Mai 2025 gestartete Aktienrückkaufprogramm am 22. Dezember 2025 planmäßig beendet wurde.
Zusammenfassung des Aktienrückkaufprogramms
Anzahl der erworbenen Inhaberaktien (ISIN AT0000641352) 2.023.432 Anteil am Grundkapital 2,00% Höchster geleisteter Gegenwert je erworbener Aktie EUR 25,1200 Geringster geleisteter Gegenwert je erworbener Aktie EUR 22,2400 Gewichteter geleisteter Durchschnittsgegenwert je erworbener Aktie EUR 23,7642 Gesamtwert der erworbenen Aktien EUR 48.085.171,98 Beendigung des Aktienrückkaufprogramms 22. Dezember 2025 Gesamtzahl ausgegebene stimmberechtigte Aktien 101.171.605 Gesamtzahl eigene Aktien 7.348.253 Anteil an der Gesamtzahl ausgegebener stimmberechtigter Aktien 7,26%
Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms sowie allfällige Änderungen des Aktienrückkaufprogramms wurden auf der Internetseite der CA Immobilien Anlagen AG (https://www.caimmo.com/de/ investor-relations/aktienrueckkauf/) veröffentlicht.
Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: Christoph Thurnberger Tel.: +43 1 532 5907 504 E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com Website: www.caimmo.com ISIN(s): AT0000641352 (Aktie)
