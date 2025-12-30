DJ EUREX/Bund-Future mit kleinem Minus
DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.10 Uhr 7 Ticks auf 127,73 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,83 Prozent und das Tagestief bei 127,70 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.454 Kontrakte. Der Buxl-Futures reduziert sich um 14 Ticks auf 110,34 Prozent. Der Bobl-Futures büßt 2 Ticks auf 116,19 Prozent ein.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 30, 2025 02:13 ET (07:13 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News