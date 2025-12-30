DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CANON INC. ADR/1 O.N. CNNA US1380063099 30.12.2025 HZE/EOT
KIRIN HOLDINGS CO.LTD.ADR KIR0 US4973503067 30.12.2025 HZE/EOT
KUBOTA CORP. ADR/20 KUOA US5011732071 30.12.2025 HZE/EOT
