Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 30
[30.12.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|LU2941599081
|27,136,958.00
|EUR
|0
|279,059,630.56
|10.2834
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,595,789.87
|10.4419
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|LU2941599834
|974,532.00
|GBP
|0
|9,916,799.50
|10.176
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|LU2994520851
|14,412,568.00
|USD
|0
|150,009,671.87
|10.4083
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|LU2994520935
|1,398,578.00
|USD
|0
|14,084,799.55
|10.0708
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|LU2994521073
|89,982.00
|USD
|0
|921,916.89
|10.2456
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|324,944.64
|10.0057
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|LU2941599164
|107,824.00
|EUR
|0
|1,080,748.48
|10.0233
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,370.85
|10.0185
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|463,328.59
|201.4472
