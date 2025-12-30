Die Aktie von Uber Technologies hat in diesem Jahr eine zunächst beeindruckende Entwicklung hingelegt und zeitweise rund 65 Prozent zugelegt. Trotz einer spürbaren Korrektur liegt das Papier weiterhin deutlich im Plus und lässt den breiten Markt, gemessen am S&P 500, klar hinter sich. Vom Start-up zur globalen Plattform Aus einem reinen Fahrdienstvermittler ist innerhalb von etwas mehr als einem Jahrzehnt ein weltweit operierender Mobilitäts- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de