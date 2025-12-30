Plötzlich sind die Aktien der chinesischen Elektroauto-Hersteller wieder en vogue. BYD, Xpeng, Xiaomi und Co legten zu Beginn der Handelswoche deutlich zu. Hintergrund: China signalisiert mit dem Plan für 2026 eine anhaltend expansive Fiskalpolitik, um das Wirtschaftswachstum zu stützen und insbesondere den Automobilsektor weiter zu fördern.Die Papiere von BYD legten zu Beginn der Woche deutlich zu. Mit einem Sprung von 93,50 Hongkong-Dollar auf über 97,80 Hongkong-Dollar überwand das Papier von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
