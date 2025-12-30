Datum der Anmeldung:
23.12.2025
Aktenzeichen:
B3-132/25
Unternehmen:
Augustinum gGmbH, München; Anteils- und Kontrollerwerb an Betreibergesellschaften der DKV Residenzen in Bremen und Münster sowie an sieben Betreibergesellschaften der miCura Pflegedienste in Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Münster, Krefeld, München, Nürnberg
Produktmärkte:
Tagespflege, ambulante Altenpflege, betreutes Wohnen, stationäre Alten- und Pflegedienstleistungen
23.12.2025
Aktenzeichen:
B3-132/25
Unternehmen:
Augustinum gGmbH, München; Anteils- und Kontrollerwerb an Betreibergesellschaften der DKV Residenzen in Bremen und Münster sowie an sieben Betreibergesellschaften der miCura Pflegedienste in Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Münster, Krefeld, München, Nürnberg
Produktmärkte:
Tagespflege, ambulante Altenpflege, betreutes Wohnen, stationäre Alten- und Pflegedienstleistungen
© 2025 Bundeskartellamt