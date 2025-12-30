Datum der Anmeldung:
19.12.2025
Aktenzeichen:
B6-76/25
Unternehmen:
INDUS Holding Aktiengesellschaft, Bergisch Gladbach (D); Anteils- und Kontrollerwerb über die Pro Video Handelsgesellschaft mbH Berlin Broadcast- und Konferenztechnik, Berlin (D)
Produktmärkte:
Audiovisuelle Lösungen, Broadcast- und Konferenztechnik
19.12.2025
Aktenzeichen:
B6-76/25
Unternehmen:
INDUS Holding Aktiengesellschaft, Bergisch Gladbach (D); Anteils- und Kontrollerwerb über die Pro Video Handelsgesellschaft mbH Berlin Broadcast- und Konferenztechnik, Berlin (D)
Produktmärkte:
Audiovisuelle Lösungen, Broadcast- und Konferenztechnik
© 2025 Bundeskartellamt