Datum der Anmeldung:
19.12.2025
Aktenzeichen:
B7-114/25
Unternehmen:
Adelis Equity Partners, Stockholm (SWE); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die edoc solutions AG, Weilerswist (D)
Produktmärkte:
Enterprise Content Management (ECM) , Softwarelösungen für die digitale Dokumenten- und Informationsverwaltung
