Trump spricht von Angriff auf Hafenbereich in Venezuela

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass die USA kürzlich einen Angriff auf einen Hafenbereich in Venezuela durchgeführt hätten, wo Drogen auf Boote verladen und über internationale Gewässer geschmuggelt würden, und behauptete, dass es zu einer "großen Explosion" gekommen sei. "Sie beladen die Boote mit Drogen. Also haben wir alle Boote angegriffen, und jetzt haben wir den Bereich angegriffen", sagte Trump in seinem Mar-a-Lago-Resort als Antwort auf eine Frage eines Reporters. "Es ist das Einsatzgebiet. Dort führen sie ihre Operationen durch, und das gibt es jetzt nicht mehr."

Trump droht dem Iran mit militärischen Konsequenzen

Inmitten innenpolitischer Turbulenzen im Iran nehmen die Spannungen mit Israel und den USA wieder zu. US-Präsident Donald Trump würde einen israelischen Angriff unterstützen, um den Iran daran zu hindern, sein Raketenarsenal wieder aufzustocken. Zudem würde Trump US-Maßnahmen ergreifen, sollte Teheran versuchen, sein Atomprogramm wiederaufzubauen. Trump machte diese Äußerungen zu Beginn eines Treffens mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu.

US-Rohöllagerbestände leicht gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 19. Dezember leicht ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,4 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,6 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,274 Millionen Barrel reduziert.

December 30, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

