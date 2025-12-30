DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Hongkong erholt - Seoul klarer Spitzenreiter 2025

DOW JONES--An den Aktienmärkten in Ostasien hat sich am Dienstag, dem letzten Handelstag des Jahres in Tokio und Seoul nur noch wenig getan. Marktteilnehmer sprachen von einem sehr dünnen Handel und geringer Liquidität zum Jahresende. Dazu fehlten frische Impulse. Später am Tag werde das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht. Es könnte mehr Klarheit über die Überlegungen der geldpolitischen Entscheidungsträger bringen, hieß es mit Blick auf die herrschende Erwartung weiter sinkender Zinsen.

Die etwas schwächere Vorgabe der Wall Street wurde weitgehend weggesteckt. In Tokio ging es mit 0,4 Prozent auf 50.339 Punkte am stärksten nach unten, wozu ein weiter leicht gestiegener Yen beigetragen haben könnte. Zu Wochenbeginn hatte der japanische Notenbankchef wiederholt, weitere Zinserhöhungen zu planen, so lange sich Wirtschaft und Inflation erwartungsgemäß entwickeln sollten.

In Seoul ging es am letzten Handelstag eines herausragenden Jahres um 0,2 Prozent nach unten. Der Shanghai-Composite schloss praktisch unverändert. Hongkong konnte das Minus vom Vortag wieder wettmachen. Im dortigen Späthandel lag der HSI 1 Prozent im Plus, gestützt von festen Technologieaktien. Baidu legten um über 8 Prozent zu, Alibaba um 1,3 Prozent. Auch Autoaktien verteuerten sich, BYD beispielsweise um 1,2 und Brilliance um 3,8 Prozent.

In Sydney beendete der S&P/ASX-200 den Handel nach einem im Vergleich zu anderen Börsen enttäuschenden Jahr mit einem Minus von 0,1 Prozent. Der australische Aktienmarkt wird dominiert von Banken und Rohstoffunternehmen, während größere Technologieunternehmen Mangelware sind. Damit griff dort der KI-Hype auch weniger. Außerdem agierte die australische Notenbank eher restriktiv. Zuletzt nahmen sogar Befürchtungen wieder steigender Zinsen zu und bremsten die Kurse.

Während in Seoul und Tokio letztmalig in diesem Jahr gehandelt wurde, findet in Sydney am Silvestertag ein verkürzter Handel statt, an den chinesischen Börsen wird regulär gehandelt.

Insbesondere in Seoul kann sich die Jahresbilanz sehen lassen. Der Kospi bringt es auf ein Plus von über 75 Prozent, der stärkste Jahresgewinn seit 1999. Zurückzuführen ist diese starke Entwicklung vor allem der Technologielastigkeit der koreanischen Börse und die im Jahresverlauf erlebte Hausse bei Aktien mit KI-Fantasie. So bringt es das Papier des Chipherstellers SK Hynix auf ein Jahresplus von rund 275 Prozent, das Indexschwergewicht Samsung Electronics auf 126 Prozent.

Am letzten Handelstag des Jahres ging es für die beiden Aktien um 1,7 bzw 0,3 Prozent nach oben, nachdem die US-Regierung Samsung Electronics und SK Hynix Jahreslizenzen erteilt hat, um 2026 amerikanische Chipfertigungsanlagen in ihre Fabriken in China zu importieren, wie Reuters berichtet.

Weit überdurchschnittlich liefen 2025 auch Aktien aus dem Rüstungssektor - nicht nur in Seoul. LIG Nex1 schnellten seit Jahresbeginn um rund 90 Prozent nach oben, Korea Aerospace Industries um 106 Prozent. In beiden Fällen wurden zum Jahresausklang Gewinne eingestrichen. LIG gaben um 2,3 Prozent nach, Korea Aerospace um 2,6 Prozent.

Ein starkes Börsenjahr erlebte auch Tokio mit einem Anstieg des Nikkei-225 um 27 Prozent. Hierbei spielte auch die Politik eine wesentliche Rolle. Die Wahl von Sanae Takaichi zur neuen Regierungschefin im Oktober sorgte für eine zwischenzeitliche Hausse, weil der Markt auf steigende Ausgaben setzte zur Ankurbelung der Konjunktur. Und die Takaichi enttäuschte nicht, die Regierung schnürte ein Paket im Volumen von umgerechnet rund 117 Milliarden Euro. Der Preis dafür waren auf Mehrjahreshochs steigende Renditen japanischer Staatsanleihen. Ein Highflyer des Jahres in Tokio war die Aktie des Technologieinvestors Softbank Group mit einem Plus von 94

An den chinesischen Börsen waren politische und geldpolitische Unterstützung angesichts der mauen Wirtschaftsentwicklung die stützenden Faktoren des Jahres. Dass Hongkong mit rund 28 Prozent deutlicher besser abschloss als Shanghai mit rund 18 Prozent, war - ähnlich wie in Seoul - auf die stärkere Technologielastigkeit zurückzuführen. Technologieaktien wie der Halbleiterwert SMIC, Alibaba oder Tencent schnellten um 123 bzw. 80 bzw. 45 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.717,10 -0,1% +7,4% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 50.339,48 -0,4% +27,2% 07:00 Kospi (Seoul) 4.214,17 -0,2% +75,6% 07:30 Shanghai-Comp. 3.965,12 -0,0% +18,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.838,53 +0,8% +28,7% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:59 % YTD EUR/USD 1,1768 0,0 1,1767 1,1777 +13,7% EUR/JPY 183,59 -0,0 183,67 183,87 +13,1% EUR/GBP 0,8716 0,0 0,8716 0,8733 +5,4% GBP/USD 1,3502 -0,0 1,3502 1,3485 +7,9% USD/JPY 155,97 -0,0 156,03 156,08 -0,5% USD/KRW 1.446,63 0,8 1.435,81 1.432,76 -1,9% USD/CNY 7,0193 -0,2 7,0312 7,0374 -2,3% USD/CNH 6,9857 -0,2 6,9987 7,0047 -4,5% USD/HKD 7,7794 0,1 7,7738 7,7731 +0,0% AUD/USD 0,6707 0,2 0,6693 0,6712 +8,4% NZD/USD 0,5812 0,1 0,5803 0,5819 +4,1% BTC/USD 87.391,90 0,2 87.232,35 89.492,95 -7,3% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,03 58,08 -0,1% -0,05 -20,9% Brent/ICE 61,91 61,94 -0,0% -0,03 -19,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.379,43 4.330,40 +1,1% +49,03 +72,8% Silber 75,02 72,175 +3,9% +2,85 +173,6% Platin 1.868,26 1.791,70 +4,3% +76,56 +137,7% Kupfer 5,64 5,51 +2,5% +0,14 +37,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

