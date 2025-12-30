Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 30
[30.12.25]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE00BN4GXL63
|9,107,633.00
|EUR
|0
|89,953,416.75
|9.8767
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,101,621.23
|99.1567
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,428,980.05
|112.1434
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,386,444.91
|120.1929
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE00BN0T9H70
|69,803.00
|GBP
|0
|8,141,384.42
|116.6337
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE00BKX90X67
|55,079.00
|EUR
|0
|6,000,930.70
|108.9513
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE00BKX90W50
|15,811.00
|CHF
|0
|1,533,315.05
|96.9777
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000L1I4R94
|1,137,098.00
|USD
|0
|13,243,497.36
|11.6468
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000LJG9WK1
|525,302.00
|GBP
|0
|5,322,373.51
|10.132
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|491,218.08
|12.1375
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|421,385,259.78
|113.5642
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,690,913.41
|10.195
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000LH4DDC2
|172,747.00
|EUR
|0
|1,955,968.45
|11.3227
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,898,228.64
|10.7512
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|816,522.21
|11.0969
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,366,333,944.04
|124.2122
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,944,888.11
|12.7784
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000YMBL844
|2,281,357.00
|USD
|0
|24,036,210.18
|10.5359
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|674,198.75
|10.4645
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,449,286.31
|10.6849
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,395,642.81
|10.3563
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000J8RGOJ4
|994,457.00
|USD
|0
|9,969,926.04
|10.0255
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.12.25
|IE000P9STSM0
|1,000.00
|MXN
|0
|1,004,236.02
|1004.236
