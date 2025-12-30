Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die CA Immobilien Anlagen AG hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen AG (ISIN AT0000641352/ WKN 876520) gibt gemäß § 7 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018 bekannt, dass das am 15. September 2025 gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG und auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der 38. ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Mai 2025 gestartete Aktienrückkaufprogramm am 22. Dezember 2025 planmäßig beendet wurde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
