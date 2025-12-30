Bonn (www.anleihencheck.de) - Im dritten Quartal stieg das BIP gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent, EUR/AUD auf Jahresbasis um robuste 2,1 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Der Konsum der privaten Haushalte sei um 0,5 Prozent gestiegen. Die privaten Investitionen hätten um 2,9 Prozent zugelegt und seien damit ebenso ein wichtiger Wachstumsmotor wie die öffentlichen Investitionen gewesen, die nach einem Rückgang von 3,5 Prozent im zweiten Quartal um 3,0 Prozent gestiegen seien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
